Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

WILLROTH – Betrügerische Spendensammlerin in Willroth

Am 15. November 2024 gegen 10:00 Uhr erhielt die Polizei Straßenhaus Kenntnis von einer Spendensammlerin im Industriegebiet Willroth. Die habe für einen Spendenlauf einer Horhausener Schule gesammelt, mit dem Verwendungszweck einer Spende an ein angebliches Kinderheim in Heimbach-Weis. Eine derartige Spendenaktion war polizeilich nicht bekannt. Bei einer Überprüfung der 43-jährigen Frau durch die entsandte Streifenbesatzung, verwickelte sie sich in Widersprüche und gab schließlich zu, den Spendenzweck erfunden zu haben. Das gesammelte Geld wäre für ihren privaten Verbrauch bestimmt. Gegen die nunmehr Beschuldigte wurden Strafanzeigen vorgelegt und ein Platzverweis erlassen. Quelle: Polizei