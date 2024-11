Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

NEUWIED – Neuwieder Karnevalsvereine eröffnen die fünfte Jahreszeit

Manche Menschen, die am Samstagmittag in der City unterwegs waren, rieben sich die Augen. Bunt kostümierte Karnevalsjecken warteten zwischen den Weihnachtsmarktbuden auf das Kommando zum Marsch zum Amalie-Raiffeisen-Saal in der VHS, wo pünktlich um 13.11 der Auftakt zur Session 24/25 zelebriert wurde. Eine bunte Mischung aus Gardisten, reichlich Gästen aus der Politik, viele Tänzer aller Altersstufen zwischen Zwei und Zweiundsechzig und dazwischen das Kinderprinzenpaar aus Oberbieber. Die hatten auch ihre Minitanzgruppe, 35 kleine Schneemänner und Frauen im Gepäck. Moderator Alexander Baum und Frontfrau Claudia Balmes nahmen Ehrungen vor und führten durchs Programm. Neben den Kindergruppen wirbelten auch die Tänzer aus Heddesdorf und dem benachbarten Bendorf über die Bühne. Ein gelungener Nachmittag mit viel Frohsinn und Vorfreude auf die in diesem Jahr recht lange Session. (mabe) Fotos: Marlies Becker