Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

NEUWIED – Heimbacher Ehepaars Christel und Hans Peter Weissenfels Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen

Im Roentgenmuseum zwischen wertvollen Kommoden und unbezahlbaren antiken Uhren fand am Freitagnachmittag ein eher seltener Event statt. Eine Verleihung des Bundesverdienstkreuzes kennt Hausherr der Neuwieder Landrat Hallerbach eher aus Mainz und Berlin. Er hat aber nach der Anfrage vom Trierer ADD Präsident Thomas Linnertz gern Neuwieds Schatzkästchen für einen würdevollen Rahmen der Ehrung von zwei verdienten Menschen aus der Stadt zur Verfügung gestellt. Das jedenfalls betonte in seiner Begrüßungsrede vor Familie, Freunden und Weggefährten des Heimbacher Ehepaars Christel und Hans Peter Weissenfels denen in Anerkennung ihrer Ehrenamtlichen Verdienste das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen wurde.

ADD Präsident Linnertz hatte eine Laudatio vorbereitet, in der er den Werdegang der ehrenamtlichen Aktivitäten der seit 1976 verheirateten Eheleuten vortrug die im Karneval ihrer Heimatgemeinde nicht wegzudenken sind. Mit der Tschernobil Kinderhilfe vor 30 Jahren hat ihr heutiges Engagement begonnen. Seit 2011 sind viele der Weggefährten von damals in der Verein Freunde für Belarus engagiert, die sich wöchentlich am Irlicher Nonnenpfad treffen, um gesammelte Hilfsgüter zu verpacken und auf den Weg ins Kriegsgebiet der Ukraine zu schicken.

Inzwischen haben die Ehrenamtlichen Helfer schon sieben Vierzigtonner auf die Reise geschickt. Auch Kinder und Enkel der Weissenfels helfen kräftig mit. Bewegt nahmen die Eheleute ihre Verdienstkreuze, Blumen vom Präsidenten und Oberbürgermeister in Empfang und erfreuten sich noch an den musikalischen Darbietungen von zwei talentierten Virtuosen des Musikgymnasiums Montabaur an Klavier und Klarinette, bevor es in den Nachbarsaal zu den Fotografen ging.

Anschließend traf man sich bei Sekt und Selters und kulinarischen Leckereien im Foyer des Museums, um sich bei angenehmen Gesprächen mit alten Freunden und prominenten Gästen auszutauschen. (mabe) – Fotos: Marlies Becker