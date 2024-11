Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

OBERWAMBACH – 3. Martinsmarkt in Oberwambach

Die Dorfgemeinschaft Oberwambach hatte zum dritten Mal zu einem Martinsmarkt nach Oberwambach eingeladen. Die Veranstaltung wurde erneut zu einem vollen Erfolg. Hunderte von Besuchern drängten sich am Samstagnachmittag über den festlich hergerichteten Dorfplatz.

Die Ortsvereine „Wir in Wannmisch e.V.“ und „Jugendfreunde Oberwambach e.V.“ hatten gemeinsam mit der Ortsgemeinde über Monate hinweg den Martinsmarkt vorbereitet. Ab 15.00 Uhr öffneten Marktbuden und Verkaufsstände für die Besucher. Die Vereinsvorsitzenden Monika Mostafa und Bianca Ramseger eröffneten gemeinsam mit der Ortsbürgermeisterin Kathrin Kaiser das Markttreiben.

Der Martinsmarkt hatte einen regionalen Bezug, die Betreiber der Marktstände kamen fast ausschließlich aus der näheren Umgebung. Es gab ein buntes Potpourri an unterschiedlichen Waren, darunter selbstgebackenes Brot, Dekorationsartikel, Schmuck Strickwaren und landwirtschaftliche Erzeugnisse. Kalte und heiße Getränke vervollständigten das Angebot und auf der angrenzenden Schlemmermeile wurde auch kulinarisch einiges geboten. Für die musikalische Untermalung sorgten der Spatzenchor und der Projektchor der Evangelischen Kirchengemeinde Almersbach, unter Leitung Brigitta Ludwig.

Nachdem es dunkel wurde, fand in der Evangelischen Kirche traditionsgemäß eine Andacht statt. Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe erklärte kindgerecht die Geschichte des heiligen Martins. Musikalisch wurde die Andacht durch den Posaunenchor Hilgenroth-Kroppach begleitet. Anschließend startete der Martinsumzug von der Kirche zum Marktgelände auf dem Dorfplatz. Angeführt wurde der Umzug in diesem Jahr von einem Holzpferd, geritten von einem Mädchen aus dem Dorf. Im Vorfeld des Umzuges wurde sich zum Tierwohl bewusst für diese Variante entschieden.

Mit der Ankunft des Martinszuges am mittlerweile festlich beleuchteten Marktgelände wurde das Martinsfeuer entzündet und für die Kinder Weckmänner bereitgehalten. Der Posaunenchor gab noch einige Ständchen zum Besten. Bei kühlen Temperaturen hielten sich noch bis in die Nacht die Gäste des Martinsmarktes in Oberwambach auf. Text + Foto – JFO/WiW