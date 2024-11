Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

SAARLOUIS – Deutsche Glasfaser inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH sowie inexio Breitband GmbH in Saarlouis: Erstmals Betriebsrat gewählt

Bei den beiden Betrieben der Deutschen Glasfaser GmbH inexio Breitband GmbH und inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH wurde am Standort in Saarlouis Geschichte geschrieben: Erstmals wurde ein Betriebsrat von den Beschäftigten gewählt. Mit großer Beteiligung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre Vertretung im Gemeinschaftsbetrieb mit über 450 Beschäftigten gestimmt.

Nach früheren Gründungsversuchen unter der alten Eigentümerstruktur gab es nun, in der neuen Unternehmensgruppe, der Deutschen Glasfaser GmbH, die bereits Mitbestimmung durch Betriebsräte kennt, keinerlei Probleme bei der Gründung des Betriebsrates. Die Wahlvorbereitungen sowie die Wahlen selbst liefen völlig ohne Störungen oder Behinderungen ab. Julia Mole und Thomas Müssig, Gewerkschaftssekretäre der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, begleiteten die Wahlen und den Wahlvorstand eng und betonen: „Mitbestimmung gewinnt immer und ist insbesondere in der hart umkämpften IT und Kommunikations-Branche wichtiger denn je!“

„Die Beschäftigten haben nun erstmals ein demokratisch gewähltes Mitbestimmungsgremium, das ihre Interessen vertritt. Dies sei auch ein starkes Zeichen für unsere Demokratie“, so Mole/Müssig weiter. Als zuständige Branchengewerkschaft werde ver.di den neu gewählten Betriebsratsmitgliedern mit Rat und Tat sowie ihrem großen Mitbestimmungsnetzwerk zur Seite stehen.

Ver.di gratuliert den 11 frisch gewählten Betriebsratsmitglieder, unterstützt sie in ihrer wichtigen Aufgabe und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit.