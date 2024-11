Veröffentlicht am 23. November 2024 von wwa

ENGERS – STADT NEUWIED – ENGERS – Verkehrseinschränkungen zum Weihnachtsmarkt in Engers

Am ersten Adventswochenende wird es in Engers schon richtig (vor-)weihnachtlich: Der Nussknackermarkt lädt am Samstag, 30. November, und Sonntag, 1. Dezember, zum besinnlichen Beisammensein in den malerischen Ortskern ein. Im Zuge dessen kommt es in der Zeit von Donnerstag, 28. November, ab 6 Uhr bis Sonntag, 1. Dezember, bis 22 Uhr im Bereich Alte Schloßstraße, Am alten Rathaus, Marktplatz, Am Heinrich-Haus und Martinskirchstraße (zwischen Klippergasse und Alte Schloßstraße) zu Straßensperrungen für den Fahrzeugverkehr. Im umliegenden Bereich sind zudem teils Halteverbotszonen eingerichtet. Als Ausweichparkfläche dient der Parkplatz an der Martinskirche, der Parkplatz Center Shop Am Lockschuppen (nur am Sonntag) sowie die Parkflächen am Bahnhof Engers.