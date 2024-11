Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

BAD MARIENBERG – Einbruch in ein Wohnhaus in Bad Marienberg

Im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Samstagnachmittag kam es in der Bergstraße in Bad Marienberg zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Unbekannte hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und gelangten so ins Innere des Anwesens. Dort wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Nach ersten Schätzungen dürften Wertgegenstände entwendet worden sein. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet um sachdienliche Hinweise durch mögliche Zeugen. Hinweise können telefonisch unter 02662/95580 oder unter „pihachenburg@polizei.rlp.de“ eingereicht werden. Quelle: Polizei