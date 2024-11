Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

HOCHSCHEID – Fundhund – Deutscher Jagdterrier auf der B 327 aufgegriffen

Samstagmittag, 16. November 2024, wurde der Polizeiinspektion Morbach gegen 12:30 Uhr ein freilaufender Hund im Bereich der B 327 in Höhe der Ortslage Hochscheid gemeldet. Im Nahbereich konnte kein Eigentümer festgestellt werden. Es handelt sich um einen ca. 30 bis 40 Zentimeter großen „Deutschen Jagdterrier“ – Rüden in typischer schwarz / brauner Fellfarbe. Der freundliche Terrier trägt ein braunes Lederhalsband. Rückschlüsse auf sein Herrchen „trägt er nicht bei sich“. Hinweise auf den Eigentümer können jederzeit an die Polizeiinspektion Morbach gerichtet werden. Quelle und Foto: Polizei