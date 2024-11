Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Innovative Ideen begeistern beim StartUpDay der Hochschule Koblenz

Begeistert von innovativen Ideen, Prototypen, motivierenden Keynotes und inspirierenden Pitches zeigten sich die Gäste am 12. November beim StartUpDay der Hochschule Koblenz. Mehr als 100 Studierende, Professorinnen und Professoren, Hochschulangehörige und externe Besucherinnen und Besucher aus dem regionalen und überregionalen Gründungsökosystem hatten sich im StartUpLab am RheinMoselCampus eingefunden. Das Team des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten StartUpLab-Projektes bot ein abwechslungsreiches Programm rund um konkrete Forschungs- und Gründungsideen.

Abwechslungsreiches Programm

In seiner Begrüßung der Gäste zeigte sich Vizepräsident Prof. Dr. Heiko Weckmüller hoch erfreut über die große Resonanz der zahlreichen gründungsinteressierten Teilnehmenden. Die beiden wissenschaftlichen Projektleiter Prof. Dr. Alexandra Moritz und Prof. Dr. Wolfgang Kiess stellten im Anschluss die Idee hinter dem StartUpLab-Projekt vor: „Es liegt uns am Herzen, unseren Studierenden und Mitarbeitenden unternehmerisches Denken und eine praxisnahe Gründungskultur zu vermitteln und sie auf ihrem Weg von der Idee zum Prototyp zu begleiten. Wir möchten ihre Kreativität und Innovationskraft gezielt fördern und sie in unseren modern ausgestatteten Ideation- und Makerspace-Räumen beim Experimentieren, Validieren und Testen ihrer Ideen bestmöglich unterstützen.“ Prof. Moritz lehrt Entrepreneurship im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Prof. Kiess bildet die Studierenden in Technologien zu Digitalisierung, Mobilfunk und Industrie 4.0 im Fachbereich Ingenieurwesen aus.

Im Anschluss folgte eine spannende Keynote von Gregor Demmer, der als erfolgreicher Seriengründer die potenziellen Nachwuchs-Gründerinnen und -gründer motivierte, mutig zu sein und Neues zu wagen. Er berichtete aus seinem reichen Erfahrungsschatz und gab wertvolle Tipps mit auf den Weg. Demmer ist rheinland-pfälzischer Landessprecher des Startup-Verbands und hat selbst mehrere erfolgreiche Start-ups gegründet, darunter die Kreuzfahrtvermittlung EURESAreisen und die Komplettlösung für Sportvereine Total Fansports GmbH. Im Anschluss übergab er das Wort an Lukas Fehlemann und Jonathan Kipper, die ihr Unternehmen und die dahinterliegende Vision präsentierten. Die beiden ehemaligen Hochschulstudenten vom Standort Remagen haben gemeinsam das Start-up KIMAN Clothing gegründet. KIMAN produziert nachhaltige Sportkleidung, die höchste Leistungsfähigkeit mit einem minimalen ökologischen Fußabdruck verbindet.

Kreative Ideen Slams begeistern Publikum

Als Highlight der Veranstaltung standen die folgenden Ideen Slams der Studierenden der Hochschule mit ihren Ideen und ihrem Gründergeist im Mittelpunkt. Es galt, ihre kreativen Ideen vorzustellen, die aktuell vom hochschulinternen Förderprogramm KickStart@HSKO mit jeweils bis zu 7.500 Euro unterstützt werden. Hassan Alhalabi präsentierte den Prototyp seiner Reise-Variante einer smarten E-Oud. Er stellte die Funktionsweisen des klappbaren, gitarrenähnlichen, orientalischen Instrumentes vor und gab sein musikalisches Können zum Besten. Tobias Rörig präsentierte seine innovative Idee zum nachrüstbaren Add-On für E-Bikes, das ein individuell auf die Fitness des Nutzers abgestimmtes Training, unabhängig von äußeren Bedingungen wie Steigung oder Gegenwind, ermöglicht. Im Anschluss an die Präsentationen der Studierenden kam auch Dominik Fassbender, Erfinder der Fassi Bottle, zu Wort. Er stellte seine nahezu vakuumfreie Sporttrinkflasche vor, die sich im Gegensatz zu herkömmlichen Sporttrinkflaschen beim Trinken nicht zusammenzieht und somit einen ungehinderten Trinkfluss ermöglicht. Hergestellt wird sie aus nachwachsendem Zuckerrohr.

Nach einem Rundgang durch die Poster- und Prototypenausstellung der KickStart-Teams nutzten die Gäste den gemütlichen Teil des Abends, um sich bei Getränken und Fingerfood mit Akteurinnen und Akteuren der regionalen Gründerszene zu vernetzen.

Das StartUpLab-Projekt unterstützt Studierende, die an Gründung interessiert sind und ihre Ideen durch unternehmerisches Denken und Handeln weiterentwickeln wollen. Dazu bieten die StartUpLabs in Koblenz und Remagen eine Vielzahl an Möglichkeiten. Ideation- und Prototyping-Workshops unterstützen dabei, Ideen voranzutreiben und Konzepte auf Erfolgskurs zu bringen. Das Projekt wird bis Juli 2026 vom BMBF mit 1,1 Millionen Euro gefördert. Die interdisziplinäre wissenschaftliche Leitung besteht aus Prof. Dr. Mareike Heinzen (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften), Prof. Dr. Wolfgang Kiess (Ingenieurwesen), Prof. Dr. Alexandra Moritz (Wirtschaftswissenschaften) und Prof. Dr. Thomas Wilhein (Mathematik und Technik). Raphael Dupierry vom Gründungsbüro der Hochschule verantwortet das StartUpLab-Projekt als Gesamtprojektleiter übergreifend.

Foto: Kreativ und innovativ: Im Mittelpunkt des StartUpDays am RheinMoselCampus der Hochschule Koblenz standen die Ideen Pitches der Studierenden. v.li.n.re.: Dominik Fassbender, Tobias Rörig, Lukas Fehlemann, Gregor Demmer, Prof. Dr. Alexandra Moritz, Jonathan Kipper, Prof. Dr. Wolfgang Kiess, Prof. Dr. Heiko Weckmüller, Jean Michael Mertens, Hassan Alhalabi (Hochschule Koblenz/ Claudia Klemt)