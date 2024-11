Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Gemütlicher Höfe-Advent bei Naturgenuss-Erzeugern – Bei „Advent auf den Höfen“ locken 18 Angebote am Rhein und im Westerwald zum Entdecken, Einkaufen und Genießen

Wer sich die Genüsse in der Region Rhein-Westerwald auf der Zunge zergehen lassen möchte, ist bei den Naturgenuss-Erzeugern goldrichtig. Gerade auch in der Vorweihnachtszeit. Ab Samstag, 23. November 2024, ist wieder „Advent auf den Höfen“ angesagt. Insgesamt 18 Angebote locken bei dieser vierten Auflage des Erfolgsformats an den fünf Wochenenden vor Weihnachten zum Entdecken, Einkaufen und Genießen am Rhein und im Westerwald.

Das Regionalprojekt „Naturgenuss“, gestartet und betreut vom Naturpark Rhein-Westerwald und der Wirtschaftsförderung des Landkreises Neuwied, will die Bedeutung regionaler Produkte nach außen tragen und Gästen wie Bürgern zeigen, wie viele gute Erzeuger und Produkte Rheintal und Westerwald zu bieten haben. Das persönliche Kennenlernen von Höfen, Produkten und Produzenten erhält dabei eine besondere Bedeutung. „Nur was wir kennen, werden wir wertschätzen“, ist sich Landrat Achim Hallerbach sicher und weiß dabei um den Wert stimmiger Vermittlungs-Formate. „Die beliebte Veranstaltungsreihe `Advent auf den Höfen´ bietet genau diesen Kontakt und den Blick hinein in die Höfe und schafft damit eine Transparenz und ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Erzeuger und Verbraucher“, ergänzt Landrat Hallerbach.

Genau diese Ziele verfolgen die Akteure mit der vorweihnachtlichen Angebotsreihe. „Bei `Advent auf den Höfen‘ werden die regionalen Angebote auf eine besonders stimmungsvolle Weise präsentiert. Essen und Trinken sind sehr regional inspiriert und die Offerten kommen nicht selten komplett vom eigenen Hof. Weitere regionale Aussteller mit kunsthandwerklichen Arbeiten gesellen sich öfter hinzu und schaffen vor Ort eine gemütliche, fast familiäre Atmosphäre, welche die Besucherinnen und Besucher immer mehr suchen und wertschätzen“, erklärt Naturgenuss-Projektleiter Jörg Hohenadl.

An den fünf Wochenenden vor Weihnachten werden Landwirte und weitere Regionalerzeuger der Naturgenuss-Initiative die Türen öffnen und den Besuchern bei einer vorweihnachtlichen Landpartie die Möglichkeit bieten, sie genauer kennenzulernen.

Je nach Platz und Möglichkeiten, wird es kleinere und größere Genusserlebnisse mit weiteren regionalen Partnern geben, die ebenfalls dazu einladen, zu probieren, einzukaufen und vielleicht das ein oder andere wohlschmeckende Weihnachtspräsent für Freunde und Familie zu finden. „Den Veranstaltern geht es darum, kleine, authentische und stimmungsvolle Genussangebote zu schaffen und Besuchern die eigenen Produkte wie auch die von interessanten Partnern vorzustellen. Nehmen Sie die Gelegenheit einfach wahr“, hofft Landrat Achim Hallerbach auf viele Besucherinnen und Besucher.

Die Homepage der Initiative (www.naturgenuss-partner.de) informiert über die einzelnen Veranstalter, Termine und Angebote der Adventsaktion. Wer möchte, plant danach seine eigene Landpartie, besucht die Anbieter und lernt dabei sicherlich viele neue gute Bezugsquellen für regionalen Genuss kennen.

Foto: Die Produkte von Hof Ronig stehen am 1. Adventswochenende, Samstag, 30. November 2024, von 13 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 1. Dezember 2024, von 11 bis 18 Uhr, im Mittelpunkt des adventlichen Stelldicheins in Dattenberg. Aber noch viele weitere schöne Angebote der Naturgenuss Netzwerkpartner verteilen sich auf die fünf Wochenenden vor Weihnachten. Darauf freuen sich mit Landrat Hallerbach (von rechts) Irmgard Schröer (Naturpark Rhein-Westerwald), Jörg Hohenadl (Wirtschaftsförderung), Marion Schmitz (Hof Ronig), Harald Schmillen (Wirtschaftsförderung) und Gabi Schmitz. Foto: Thomas Herschbach