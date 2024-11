Veröffentlicht am 15. November 2024 von wwa

LEUZBACH – Männertour des SV Leuzbach-Bergenhausen

Auch die Männer des SV Leuzbach-Bergenhausen haben jedes Jahr ihre eigene Tour. In diesem Jahr waren Uwe Krämer, Torsten Klein und Dirk Euteneuer die Organisatoren. Das Ziel war in diesem Jahr die Region um Hachenburg. Der Plan war eigentlich, dass die Reisegruppe um 8.43 Uhr vom Bahnhof Altenkirchen mit dem Zug in Richtung Müschenbach aufbrechen wollte/sollte. Dem war aber nicht zu. Der Schienenersatzverkehr via Bus stand an. Dies funktionierte aber auch ohne Probleme.

Erste Station war das Backhaus Hehl in Müschenbach. Nach einer ausgiebigen Stärkung ging es bei schönstem Herbstwetter zu Fuß in Richtung Hachenburg. Unterwegs wurde der Flüssigkeitsverlust durch Kaltgetränke dargereicht von Wolfgang Griffel und Stefan Müller ausgeglichen.

In Hachenburg angekommen, wurden sie von dem Stadtführer Ottmar Schneider empfangen. Mit ihm wurde Hachenburg ganz neu entdeckt. Dachte man doch eigentlich, dass man Hachenburg gut kennt. Hier wurde jeder nun eines Besseren belehrt. Höhepunkt war der Besuch des Schlosses und durch das gute Wetter bedingt, war auch eine entsprechende Weitsicht möglich. Zum Mittagessen kehrte die Gruppe in die Pizzeria „Da Pepe“ ein.

Frisch gestärkt ging es zum nächsten Programmpunkt und zwar ins Landschaftsmuseum von Hachenburg. Die Westerwälder Gesichte und die entsprechenden Bauten wurden intensiv besucht und es wurde reichlich diskutiert. Der Ein oder Andere nutze auch die Gelegenheit sich in die Sonne zu setzen, um somit den Spätsommer zu genießen.

Am späten Nachmittag brachte uns wiederum der Schienenersatzverkehr in Richtung Ausgangspunkt. Als letzte kurze Fußwanderung stand der Weg zum Schützenhaus auf dem Programm. Dort angekommen, erwartete ein Vesper Buffet, das von Katja Hasselbach und Elina Grevener vorbereitet war, die Wanderschar. Es wurde sich noch kräftig gestärkt und viel über die schöne Tagestour unterhalten. Für das Jahr 2025 erklärten sich Frank Euteneuer und Guido Böing bereit, die Organisation der Männertour zu übernehmen.