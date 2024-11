Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der B 49 bei Koblenz

Am 14. November 2024 gegen 16:30 Uhr kam es auf der B 49 in Fahrtrichtung Koblenz, kurz vor der Abfahrt zur B 42, zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Fahrzeug. Der Unfallverursacher kam nach links von der Fahrbahn ab und touchierte mehrere Leitplanken-Elemente. Zu Personenschäden kam es nicht, jedoch war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für den Abschleppvorgang und die Reinigung der Fahrbahn musste die B 49 in Fahrtrichtung Koblenz kurzzeitig gesperrt werden. Da der Verkehr ansonsten über zwei Fahrspuren normal fließen konnte, kam es nur zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Um 17:25 Uhr konnten alle Fahrspuren wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden. Quelle: Polizei