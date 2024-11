Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

REGION – Auf den Spuren der Wildkatze – Zurück auf leisen Sohlen

Im gut gefüllten Waldbildungszentrum in Hachenburg konnte die Naturschutzinitiative e.V. (NI) zahlreichen Wildkatzenfreunden eine breite Palette an Informationen zur Europäischen Wildkatze (Felis silvestris silvestris) bieten. Wildkatzenforscherin Gabriele Neumann vermittelte anhand beeindruckender Bilder ihr Wissen zu dem heimlichen Jäger in den Westerwälder Wäldern, in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Sie reicherte ihren Vortrag mit faszinierenden Berichten aus eigener Erfahrung und eigenem Erleben an.

Die Teilnehmer erfuhren Details zur Unterscheidung von Wildkatze und Hauskatze. Dabei legte die Wildkatzenkennerin ein besonderes Augenmerk auf die Verwechslung bei Jungtieren und die daraus resultierenden Folgen von der Aufzucht bis zur Auswilderung. Sie bat eindringlich darum, junge Wildkatzen im Wald zu lassen. Die Lebensweise und der Lebensraum der streng geschützten Art wurden ebenso erläutert wie ihre Funktion als wichtige Leitart.

Die vielen Gefährdungsfaktoren, von denen der Straßenverkehr an oberster Stelle steht, bildeten einen Schwerpunkt des Vortrages. Der große Verlust und die Zerschneidung der Lebensräume der scheuen Waldbewohnerin durch den Bau von Windindustrieanlagen und deren großräumigen Zufahrtsstraßen im Wald wurden ebenfalls thematisiert. In Ermangelung natürlicher Höhlen und Verstecke würden auch Holzpolter von den Wildkatzenweibchen zur Jungenaufzucht genutzt. Diese Polter an den Waldwegen stellten aber eine tödliche Gefahr für die Wildkatzenwelpen dar, wenn diese während der Aufzuchtzeit abgeräumt würden, so Gabriele Neumann. Das Abräumen sollte daher nicht zwischen April und September erfolgen. Die Vorstellung von Ergebnissen aus aktuellen Forschungsprojekten rundete die Veranstaltung ab. Mit lang anhaltendem Beifall dankten die Teilnehmer der Naturschutzinitiative (NI) und der Referentin Gabriele Neumann. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt einer Wildkatzenaufzuchtstation zugute.

Mehr Infos: www.naturschutz-initiative.de/naturschutz/wildkatze Foto: Röder-Moldenhauer