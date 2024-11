Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

KREIS NEUWIED – Wirtschaftsförderung ist zeitgemäß im Bilde – Neue Homepage der Kreis-WFG schafft Mehrwert in den Segmenten Wirtschaft, Tourismus und Regionalentwicklung

„Die Wirtschaftsförderung unseres Landkreises hat sich den Untertitel ´Stark für unsere Wirtschaft“ auf ihr Logo geschrieben. Um ganz stark auch zeitgemäß im Bilde zu sein und aufzuzeigen, was unsere Wirtschaft so alles zu bieten hat, haben wir einen neuen Internet-Auftritt entwickelt, der jetzt online ist“, beschreibt Landrat Achim Hallerbach das 2.0 des digitalen Auftritts seiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG). Was direkt auffällt: Die neue Webseite der WFG zeigt sich multimedialer und moderner. Vielfältige Kooperationen, Projekte und Netzwerkverbindungen erhalten mehr Raum, wovon wiederum die Besucherinnen und Besucher profitieren.

Erfolgreich, erlebnisreich und genussreich – so lassen sich kurz und prägnant die drei zentralen Themenbereiche der neuen Internetpräsenz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neuwied umschreiben. „Der aktuelle Relaunch der Webseite ergab sich einerseits aus sich ändernden allgemeinen Rechtsvorschriften in Webseitenpräsenzen, ist aber auch der Weiterentwicklung von Nutzer-Verhalten und dem Wunsch nach mehr multimedialen Inhalten geschuldet“, erläutert WFG-Geschäftsführer Harald Schmillen.

Der bisherige Dreiklang aus Wirtschaftsstandort, Tourismusstandort und Regionalentwicklung als zentrale Handlungsfelder findet sich in der Darstellung um den stärker werdenden Bereich der Kooperationen, Netzwerke und Partnerschaften erweitert. Diese Elemente erhalten auf der neuen Homepage einen größeren Raum und damit auch eine bessere Wahrnehmung.

Klar in der Strukturierung und modern in der Gestaltung, können Nutzerinnen und Nutzer über die grafischen Symbole der Menüleiste oder über die angezeigten Themenfelder im Scroll-Down Modus zu den gewünschten Bereichen und Beiträgen gelangen. Querverlinkungen vereinfachen das Navigieren in den unterschiedlichen Ebenen, geben einerseits rasche Informationen, bieten aber auch die Möglichkeit, tiefer in die jeweiligen Bereiche einzutauchen.

„Es entspricht der Bedeutung gemeinsamen Handelns, dass die vielfältigen Kooperations-Projekte, Netzwerkverbindungen und Partnerschaften in der neuen Internetpräsenz der Kreiswirtschaftsförderung eine intensivere Widmung erhalten“, ist Harald Schmillen zufrieden mit dem Ergebnis. In der Tat sind die Naturtalente, die Fachkräfteallianz, Ihre Lotsen, die Holztage, oder das Regioboard nur einige von vielen weiteren Gemeinschaftsprojekten. Kooperationen mit Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen, aber auch das Tourismusnetzwerk und gemeinsame Regionalprojekte mit dem Landkreis und dem Naturpark Rhein-Westerwald spiegeln ebenfalls die immer wichtiger werdende Vernetzung wider.

Achim Hallerbach begrüßt diese Entwicklung der Zusammenarbeit, die über die neue Homepage klar und informativ präsentiert wird. „Wir müssen die Bandbreite an Themen und die mittlerweile vielfältigen Verbindungen und Kooperationen auf Arbeitsebene, denen sich unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft widmet, gut sichtbar nach außen tragen und die neue Internetpräsenz schafft das auf einem attraktiven, aber auch gut strukturiertem Weg“, betont der Landrat. Dem Neuwieder Landrat gefällt ebenfalls die neue hinzu gekommene Mediathek, in der Filme wie die Firmenfacetten, aber auch filmische Beiträge zu den jeweiligen Verbandsgemeinden, dem Kreis, der Stadt Neuwied und dem Naturpark vorgehalten werden.

Mit dem Landkreis als bedeutenden Tourismusstandort und dem Fokus auf Regionalentwicklung gibt es zwei weitere wichtige Handlungsfelder, die mit vielen nützlichen Informationen und teils ganz neuen Projektbroschüren zum Blättern und Download aufwarten. Aufgezeigt wird einmal mehr, wie sich der Blick auf die sogenannten weichen und harten Standortfaktoren im Laufe der Zeit verändert hat und wie wichtig gerade auch Lebens-, Freizeit- und Wohnqualität den Menschen geworden sind. Dabei wird in der Präsentation ebenfalls dargestellt, wie sehr Fachkräfte, aber auch Unternehmen gerade darauf Wert legen.

„Gut funktionierende Partnerschaften und strategische Kooperationen, verbunden mit dem harmonischen Dreiklang aus Wirtschaftsstandort, Tourismusstandort und Regionalentwicklung sind die Basis, damit der Landkreis Neuwied sich mit Hilfe der Wirtschaftsförderung auch zukünftig erfolgreich, erlebnisreich und genussreich präsentieren kann. Die Homepage der Wirtschaftsförderung bildet diesen Anspruch entsprechend ab“, freut sich Landrat Hallerbach auf viele User unter www.wfg-nr.de.

Foto: Erfolgreich, erlebnisreich und genussreich – so werden kurz und prägnant die drei zentralen Themenbereiche der neuen Internetpräsenz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Neuwied umschrieben, die von Landrat Achim Hallerbach und WFG-Geschäftsführer Harald Schmillen jetzt offiziell an den Start gebracht wurde. Foto: Thomas Herschbach