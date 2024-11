Veröffentlicht am 15. November 2024 von wwa

LINZ – „Wo drückt Euch der Schuh?“ – SPD Linz lädt zum offenen Diskussionsabend

Die SPD Linz lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einem offenen Diskussionsabend ein. Am Freitag, 29. November 2024, ab 19 Uhr im Cafè Restaurant am Markt, Am Marktplatz 21 in Linz, haben Interessierte die Gelegenheit, sich mit den SPD-Mitgliedern des Linzer Stadtrats auszutauschen und über aktuelle Entwicklungen in der Stadt zu sprechen. Seit der Kommunalwahl vertreten Dieter Lehmann, Doris Brosowski, Wolfgang Latz und Fabiano Collu die Interessen der SPD im Linzer Stadtrat und setzen sich engagiert für die Belange der Stadt ein. Unter dem Motto „Wo drückt Euch der Schuh?“ möchten sie mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, Fragen beantworten und ihre Sicht auf zentrale Themen der Stadtpolitik teilen. Dazu gehören unter anderem die anstehende Schwimmbadsanierung und der geplante Abriss der Linzhausener Brücke. Der Abend bietet eine lockere Atmosphäre für alle, die Anliegen oder Anregungen zu Linzer Themen haben – von Infrastruktur über Kultur bis hin zu städtischen Projekten. „Wir möchten wissen, was die Bürgerinnen und Bürger bewegt, und ihre Anregungen direkt aufnehmen“, so die SPD-Fraktion. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, teilzunehmen und sich einzubringen. Die SPD Linz freut sich auf einen spannenden Abend und zahlreiche Ideen, die gemeinsam für Linz vorangebracht werden können. Eintritt frei. Foto: Doris Brosowski.

Foto: Lokalgrößen der SPD vor dem Linzer Rathaus, von links Wolfgang Latz, Doris Brosowski, Karl-Heinz Wölbert, Dieter Lehmann und Fabiano Collu.