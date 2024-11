Veröffentlicht am 24. November 2024 von wwa

DAADEN – Der Arbeitskreis Kultur/Stadt Daaden lädt zum 11. Kreativmarkt ins Bürgerhaus Daaden ein.

Am 1. Dezember 2024 von 11 bis 17 Uhr bieten über 30 Hobbykünstler und –bastler ihre Arbeiten zum Verkauf an. Im Angebot sind wieder Kunstwerke aller Art, Holzarbeiten, Dekorationen aller Art, selbstverständlich auch Advents- und Weihnachtsschmuck, Gestricktes, Gewebtes, Genähtes, Papierkunst und Schmuck. Die Verkaufsstände im Bürgerhaus werden wieder glitzern und funkeln. Lassen Sie sich überraschen.

In der Cafeteria bekommen sie wieder Bratwurst, Pommes und selbstgebackenem Kuchen. Der Reinerlös aus Standgeld und Cafeteria geht in diesem Jahr an die beiden Daadener Grundschulen. Das Team des Arbeitskreises freut sich auf viele Besucher.