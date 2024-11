Veröffentlicht am 15. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen und Schulen zu IHK-Schulpatenschaften – „Enge Zusammenarbeit von großer Bedeutung“

Bei der Firma Holzwerke van Roje in Oberhonnefeld-Gierend fand ein Erfahrungsaustausch zu den IHK-Schulpatenschaften in den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied statt. Organisiert wurde die Veranstaltung von den dortigen IHK-Regionalgeschäftsstellen in Kooperation mit der IHK-Akademie Koblenz. Zahlreiche Vertreter von Schulen und Unternehmen aus beiden Landkreisen nahmen an der Veranstaltung teil.

„Die Schulpatenschaften bieten sowohl Schulen als auch Unternehmen eine hervorragende Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten und konkrete Schwerpunkte für die Zusammenarbeit zu definieren“, sagt Kristina Kutting, Regionalgeschäftsführerin für die Landkreise Altenkirchen und Neuwied. Aktuell gäbe es im Landkreis Altenkirchen vierzehn und im Kreis Neuwied zwölf aktive Schulpatenschaften. Dabei erfolge die Zusammenarbeit auf Augenhöhe, mit klaren Ansprechpartnern auf beiden Seiten, erläutert Kutting. Mögliche Elemente dieser Kooperation seien unter anderem Unternehmensvorstellungen in Schulen, gemeinsam gestalteter Unterricht, Praktika für Schüler und Lehrende, Betriebsbesichtigungen, Berufserkundungen sowie Informationsveranstaltungen oder Bewerbungstrainings.

Im Mittelpunkt des gemeinsamen Erfahrungsaustausches stand der Vortrag „Zukunft gestalten: Mit den richtigen Skills in die Arbeitswelt von morgen“. Dabei wurden die relevanten Kompetenzen für die digitale und sich verändernde Arbeitswelt herausgearbeitet, einschließlich technologischer, klassischer, digitaler und transformativer Fähigkeiten. Zudem teilten Unternehmen und Schulen ihre Erfahrungen mit den IHK-Schulpatenschaften.

„Angesichts der rückläufigen Schülerzahlen, der wachsenden Fach- und Arbeitskräftelücke sowie den Herausforderungen beim Übergang in den Beruf ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Schulen und Unternehmen für die Azubi-Gewinnung und die Sicherung des Fachkräftebedarfs von großer Bedeutung“, betont Kutting abschließend.

Im Bezirk der IHK Koblenz bestehen derzeit rund 500 Schulpatenschaften. Die IHK Koblenz arbeitet im Rahmen dieses Projekts eng mit den regionalen Arbeitskreisen SCHULEWIRTSCHAFT der Landesvereinigung Unternehmerverbände Rheinland-Pfalz (LVU) zusammen, um Schulen und Unternehmen bei der Gründung von Patenschaften zu unterstützen. Darüber hinaus organisiert die IHK jährlich einen Erfahrungsaustausch und begleitet gemeinsame Projekte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Interessierte Unternehmen und Schulen können sich gerne an die IHK Koblenz wenden. Weitere Informationen zum Projekt finden Sie auf der Webseite der IHK Koblenz www.ihk-koblenz.de unter Eingabe der Nummer 3462746 im Suchfeld.