Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Junge närrische Regenten besuchen Stadtvorstand – Kinderprinzenempfang in der Neuwieder Stadtverwaltung

Pünktlich zum Start in die Karnevalssession folgten die Kinderprinzessinnen und Kinderprinzen des Stadtgebietes mitsamt närrischem Gefolge und Eltern am 11.11. der Einladung durch die Neuwieder Stadtspitze. Dass die jungen Jecken zu Beginn ihrer Amtszeit beim Empfang im Raiffeisenzimmer der Stadtverwaltung zusammenkommen, ist längst liebgewonnene Tradition. In lockerer Stimmung tauschten sich die Kinder mit Oberbürgermeister Jan Einig, Bürgermeister Peter Jung und Beigeordnetem Ralf Seemann über ihre jeweiligen Ämter – die politischen und die karnevalistischen – aus.

Die Kindertollitäten aus Oberbieber und Heimbach-Weis erzählten von ihren Funktionen und Ämtern für die bevorstehende Session und berichten, wie viele Auftritte sie bestreiten werden. Der Stadtvorstand erklärte seinerseits, welche Aufgaben in die jeweiligen Bereiche fallen – das von den aufgeweckten Kindern vermutete Kaffeetrinken wurde dabei bejaht und durch weitere Punkte ergänzt. Oberbürgermeister Einig bedankte sich bei den Mädchen und Jungen für ihren Einsatz: „Toll, dass ihr euch so für den Karneval einbringt. Ich wünsche euch für eure zahlreichen Auftritte ganz viel Freude. Tanzt, singt, schunkelt und lacht nach Herzenslust! Sicher werdet ihr euch noch lange an diese – an eure – Session erinnern können.“ Gestärkt von den kleinen Naschereien, die Susanne Thiele, Amt für Stadtmarketing, vorbereitet hatte, ging es dann noch hoch hinaus: Vom Dach der Stadtverwaltung genossen die Kinder gemeinsam mit Eltern und Gastgebern den Blick über die Deichstadt.

In Heimbach-Weis freuen sich Prinz Sebastian (Wiese) und Prinzessin Lulu (Riba) mit ihrem achtköpfigen Gefolge auf die Regentschaft in der Session 2024/25. Närrische Regenten über die Kinderschar in Oberbieber sind Prinz Lennert (Holzkämper) und Prinzessin Mia (Zimmermann) mit ihrem treuen Gefolge.

Foto: Der traditionellen Einladung des Neuwieder Stadtvorstandes in die Verwaltung waren die Kindertollitäten aus Heimbach-Weis und Oberbieber gerne gefolgt. Foto: Stadt Neuwied / Melanie Lange