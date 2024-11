Veröffentlicht am 25. November 2024 von wwa

NEUWIED – Aktuelle Kurse der KreisVolkshochschule Neuwied

D207 Nähkurs für Kinder – Weihnachtsgeschenke nähen für Anfänger in der Kleingruppe 1x, 09.12.24, Mo, 15:00 – 18:00 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Fachklassentrakt 1, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Raum R024. Sarah Grendel, Maßschneiderin. Gebühr: 45,00 € zzgl. 10 – 15 € Materialumlage in bar an die Kursleitung zu entrichten

D227 Acryl Pouring Workshop In der Kleingruppe 2x, 07.12.24, 08.12.24, Sa, 10:00 – 16:00 Uhr, So, 11:00 – 11:30 Uhr. Nelson-Mandela-Realschule plus, Gebäude R, Schulstr. 22, 56269 Dierdorf, Werkraum. Nicole Geldmacher-Zunft. Gebühr: 64,00 € (gültig bei 3 Teilnehmenden)

52,00 € (gültig bei 4 Teilnehmenden) zzgl. 30 € Materialumlage bar zu entrichten an die Kursleitung

G113 „Chill mal!“ – Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig (Verschoben auf den 04.12.2024) 1x, 04.12.24, Mi, 18:30 – 20:10 Uhr. vhs Neuwied, Heddesdorfer Str. 33, 56564 Neuwied, Amalie-Raiffeisen-Saal. Matthias Jung, Dipl.-Pädagoge, Familien- und Pubertätstberater, Autor. Gebühr: 12,00 € (Teenager von 12-17 Jahren zahlen nur 6 Euro, bitte bei Anmeldung angeben)

G315 Honigwein zum Selbermachen (Online-Selbstlernkurs plus Webinar) 1x, 04.12.24, Mi, 20:30 – 22:00 Uhr. online. Robert Löffler, Imkermeister. Gebühr: 30,00 €

G404 Englisch lernen in 4 Stunden – Gewinnen Sie Sicherheit in der Konversation (Online) „Sprachenlernen im Schnellverfahren“ 2x, 03.12.24, 05.12.24, Di, 18:30 – 20:30 Uhr, Do, 18:30 – 20:30 Uhr. online (Zoom 1). Klaus Bylitza, Sprachen-Coach. Gebühr: 59,00 € (gültig von 6 bis 7 Teilnehmenden) 49,00 € (gültig ab 8 Teilnehmenden)

G541 PowerPoint – Gestalte überzeugende Präsentationen (Online) 1x, 11.12.24, Mi, 17:15 – 18:45 Uhr. Anmeldeschluss: 08.12.2024 online. Robin Weniger, Staatl. geprüfter Betriebswirt, Ausbilder (ADA-Schein), Digitaler Dienstleister. Gebühr: 17,00 €

L515 Erfolgreich scheitern – Fehlerkultur und Fehlerkompetenz verbessern In Kooperation mit dem Institut für Management und Innovation an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen am Rhein Schulung für Erwerbstätige 1x, 02.12.24, Mo, 13:00 – 17:00 Uhr. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, 53545 Linz am Rhein, Sitzungssaal, EG (Bitte immer den Haupteingang benutzen.). Elisabeth Mell, ausgebildete Werbekauffrau, staatl. geprüfte Kommunikationswirtin, M.A. International Business & Marketing. Gebühr: kostenfrei

R544 Word 365 Grundlagen Mini-Max-Kurs mit Durchführungsgarantie (auch online möglich) 2x, 02.12.24, 04.12.24, Mo, 18:00 – 21:00 Uhr, Mi, 18:00 – 21:00 Uhr. Anmeldeschluss: 18.11.2024 Astrid-Lindgren-Grundschule Rengsdorf, Schulstraße 1, 56579 Rengsdorf, Computerraum. Reiner Strauscheid, zert. eTrainer und Jugendmedienschutzberater in RLP. Gebühr: 190,00 €. Weitere Informationen, Online-Anmeldungen und viele weitere Kurse auf unsere Homepage: www.kvhs-neuwied.de (Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise).