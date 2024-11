Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

HERDORF – Michael Utsch zum Prädikanten ordiniert

In einem Festgottesdienst hat Pfarrerin Kirsten Galla, stellvertretende Skriba des Evangelischen Kirchenkreises Altenkirchen, den Gemeindediakon Michael Utsch am Sonntag in der Evangelischen Kirche Herdorf zum Prädikanten ordiniert.

„Kirche tut es gut, an deinen Gaben und Kompetenzen Anteil nehmen zu können, Kirche tut es gut, dass du da bist!“, sagte Galla in ihrer Ordinationsansprache, die sie unter das Pauluswort „In Demut achte einer den andern höher als sich selbst“ stellte. Sie zählte einige der vielfältigen Begabungen und Interessen des Diplom-Sozialpädagogen Michael Utsch auf, die unter anderem von der Jugendarbeit bis zum Motorradfahren oder vom Engagement für die Länder des globalen Südens bis hin zu seinem diakonischen Wirken reichen.

Dass Predigen auch zu seinen Stärken gehört, zeigte der frisch ordinierte Prädikant dann direkt auf der Kanzel: Seine Gedanken über den Text aus Prediger 3 („Alles hat seine Zeit“) – der auch der Text zu seiner Trauung war – waren teils philosophisch, teils persönlich und mündeten schließlich in die tiefe theologische Einsicht, dass Gott immer mit den Menschen ist, denen Jesus Christus zugesprochen hat: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“

Der Gottesdienst, der von Pfarrerin i. R. Almuth Germann mitgestaltet wurde, wurde musikalisch vom Kirchenchor bereichert und Sebastian Strunk an Orgel und Klavier setzte frische Akzente mit modernem geistlichem Liedgut. Beim anschließenden Empfang im Gemeindehaus gab es Gelegenheit zu Grußworten aus Kirche und Kommune.

Prädikantinnen und Prädikanten: Michael Utsch ist einer von rund 650 Prädikantinnen und Prädikanten im Bereich der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Sie können die Sakramente verwalten, also taufen und das Abendmahl feiern und das Wort Gottes verkündigen. Im Evangelischen Kirchenkreis Altenkirchen werden am 1. Dezember Anja Barth in Birnbach und am 8. Dezember Karolin Schukowski in Hamm zu Prädikantinnen ordiniert. Foto: Kirchenkreis