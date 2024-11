Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

REGION – Landtagsabgeordnete Lana Horstmann lädt zu einer Fahrt in den Landtag mit anschließender Möglichkeit zum Besuch des Weihnachtsmarkts in Mainz ein.

„Gerne biete ich Interessierten am Dienstag, den 17. Dezember 2024 eine Fahrt mit Besichtigung des Landtages, einem Austausch mit mir, anschließendem Bummel über den Weihnachtsmarkt bzw. Zeit zur freien Verfügung in Mainz an“, so Lana Horstmann. Der Bus startet um 10.30 Uhr vom Parkplatz Icehouse in Neuwied, gegen 19.30 Uhr wird der Bus auch dort wieder ankommen. Zwecks Planung und einer Höchstteilnehmerzahl von 50 Personen, bitten wir um eine schriftliche Anmeldung unter folgender E-Mail: wahlkreis@spd-lanahorstmann.de oder telefonisch von Montag – bis Freitag zwischen 8 bis 12.30 Uhr unter: 02631 9593110. Die Anmeldungen werden nach dem Eingang berücksichtigt und der Meldeschluss ist am 6. Dezember um 12.30 Uhr.