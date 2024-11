Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

OBERHONNEFELD-GIEREND – Bettelbetrug in Oberhonnefeld-Gierend und Dierdorf – Notlage war nur vorgetäuscht

Dienstag, 12. November 2024 gingen auf der Polizeiautobahnstation Montabaur gegen 16.30 Uhr mehrere Meldungen über einen Mercedes-Benz im Abfahrtsbereich der BAB 3, AS Neuwied/Altenkirchen, Fahrtrichtung Köln ein. Es würde so aussehen, als ob die Insassen des Mercedes, eine Frau und zwei Männer, andere Fahrzeuge anhalten und nach Geld betteln würden. Noch bevor Beamte der Polizeidienststelle vor Ort waren, entfernte sich der Mercedes in unbekannte Richtung, konnte jedoch kurze Zeit später an der AS Dierdorf angetroffen und kontrolliert werden. Zuvor war bekannt geworden, dass die Insassen einen oberen zweistelligen Geldbetrag fürs Tanken erbettelt hatten, der im Anschluss gefunden und an den Geschädigten zurückgegeben werden konnte. Gegen die drei Beschuldigten im Alter von 20 und 24 Jahren, zum Teil bereits polizeibekannt, wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Sie wurden nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Mögliche Zeugen oder weitere Geschädigten werden gebeten, sich bei der Polizeiautobahnstation Montabaur zu melden. Quelle: Polizei