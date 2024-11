Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

BEINDERSHEIM – 12-Jährige aus Beindersheim wird vermisst

Seit Dienstag, 05. November 2024, wird eine in Beindersheim wohnende 12-Jährige vermisst. Sie verließ am Dienstag gegen 07:45 Uhr eine Jugendeinrichtung in Beindersheim. Zuletzt wurde sie am Bahnhof in Frankenthal gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden.

Beschreibung der 12-Jährigen: – ca. 1,65- 1,70m; – Dunkle, schulterlange Haare – Dunkelbraune Augen – Sie spricht gebrochenes deutsch. Weitere Informationen, wie Name und ein Lichtbild der Vermissten, finden sich hier: https://s.rlp.de/n1t6y2f. Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963 23312 an die Kriminaldirektion zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei! Quelle: Polizei