FLAMMERSFELD – Genossenschaftliche Repräsentanten aus Sao Paulo informierten sich im Westerwald über das Genossenschaftswesen und „Vater“ Raiffeisen – Die Gäste waren vom Flammersfelder Raiffeisenhaus begeistert

Für 21 genossenschaftliche Repräsentanten aus dem Bundesstaat Sao Paulo, Brasilien, hat die Akademie Deutscher Genossenschaften e.V. erneut ein umfassendes und interessantes Programm zusammengestellt. Die hochrangigen Vertreter aus dem Agrarbereich haben während ihrer fünftägigen Studienreise nach Deutschland einen tiefen Einblick in das deutsche Genossenschaftssystem erhalten. Das von der ADG e.V. organisierte Programm reichte von inhaltlich fundierten Fachvorträgen auf dem ADG-Campus im Schloss Montabaur bis hin zu Besichtigungen von genossenschaftlichen Verbundpartnern in Köln oder der ältesten Winzergenossenschaft der Welt im Ahrtal.

Im Rahmen eines Besuchs im Raiffeisenhaus nahm die Raiffeisenbotschafterin Anette Neitzert ihre Gäste mit auf eine lebendige Zeitreise in die von kleinen landwirtschaftlichen Betrieben und großer Armut geprägte Region des Westerwalds vor 200 Jahren. Unterstützt durch zwei sehr professionelle Dolmetscher tauchten die interessierten Besucher bei einem Vortrag im herbstlichen Museumsgarten in das Leben und große Wirken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen als Bürgermeister in Weyerbusch, Flammersfeld und Heddesdorf sowie als Wegbereiter des modernen Genossenschaftswesens ein. Zum Abschluss bestand Gelegenheit zu einer ausgiebigen Erkundung der historischen Räumlichkeiten und zum Fotoshooting.