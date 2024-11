Veröffentlicht am 20. November 2024 von wwa

HAMM – IGS entdecken und erleben: Die IGS Hamm/Sieg lädt ein zum „Tag der offenen Tür“

Die IGS Hamm/Sieg lädt alle Schülerinnen und Schüler der vierten Grundschulklassen sowie deren Eltern am Samstag, 30. November 2024, zum Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung beginnt um 9:30 Uhr.

Ein abwechslungsreiches Programm gibt am Vormittag Einblicke in das Schulleben, den Unterricht und das pädagogische Konzept der IGS. Während die Grundschulkinder in Unterrichtsfächer der weiterführenden Schule „reinschnuppern“ können, stellt die IGS Hamm/Sieg für die Eltern ihr pädagogisches Schulkonzept vor und informiert über die Auszeichnung „Schule der Zukunft“. Neben vielfältigen Aktivitäten für die Kinder wie beispielsweise Voltigieren, Torwandschießen, einem Ninja-Parcour und musikalischen Darbietungen, besteht die Möglichkeit, sich bei einem Getränk in einem persönlichen Gespräch kennenzulernen und sich über die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesamtschule zu informieren.

Ab 13:00 Uhr lädt die IGS Hamm / Sieg die Schulgemeinschaft und interessierte Gäste zu einem kleinen Weihnachtsmarkt mit kulinarischen Köstlichkeiten und Geschenkideen ein. Die Veranstaltung endet um 16:00 Uhr. Der Anmeldezeitraum für die neue Jahrgangsstufe 5 (Schuljahr 2025/26) beginnt am Montag, 03. Februar 2025, und endet am Freitag, 07. Februar 2025. Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür und zur Anmeldung, aber auch Termine für individuelle Beratungs- und Schulführungstermine erhalten Sie auf der Homepage der Schule unter www.igs-hamm-sieg.de. Ein Beratungsangebot für Schülerinnen und Schüler der Klassen 10, die sich für einen Einstieg in die gymnasiale Oberstufe der Schule interessieren, folgt im Januar 2025.