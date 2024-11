Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

KIRCHEIB – Illegale Entsorgung von Hausmüll in der Gemarkung Kircheib

Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am 04. November 2024 über eine illegale Entsorgung von Müll informiert. Der Fundort liegt an einem Wirtschaftsweg in der Gemarkung Kircheib, der von der Obereiper Straße in der scharfen Linkskurve vor Obereip abführt. Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so bitten wir um Kontaktaufnahme unter 02681/85-0. Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – Örtliche Ordnungsbehörde –