Veröffentlicht am 19. November 2024 von wwa

MEHREN – Weihnachtsgrillzauber der Feuerwehr Mehren am 30. November 2024

Am Samstag, 30. November 2024, lädt die Feuerwehr Mehren wieder zu ihrem traditionellen Weihnachtsgrillzauber ein. Ab 16:00 Uhr erwartet die Besucher am Feuerwehrhaus eine stimmungsvoll geschmückte Fahrzeughalle, die wie jedes Jahr weihnachtlich dekoriert und mit Holzhackschnitzeln ausgelegt wird, um eine besonders gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Damit es auch draußen richtig gemütlich wird, laden wärmende Feuertonnen auf dem Hof zum Verweilen ein. Hier kann man in geselliger Runde beisammenstehen und die festliche Stimmung genießen.

Auch kulinarisch wird einiges geboten: Neben Berner Würsteln, gebratenen Champignons, Gyros und Bratkartoffeln gibt es für die Kinder die Möglichkeit, Stockbrot und Marshmallows selbst über dem Feuer zu grillen. Wer es süß mag, darf sich auf Germknödel freuen. Für winterliche Wärme sorgen verschiedene weihnachtliche Heißgetränke, die sowohl für die Kleinen als auch für die Großen bereitstehen. Der Förderverein & die Feuerwehr Mehren freuen sich wieder auf zahlreiche Gäste!