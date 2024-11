Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

OBERLAHR – Jugendfeuerwehr Oberlahr besucht Polizeidienststelle

Im Rahmen des samstäglichen Monatsdienstes stand ein besonderes Ereignis für die Jugendfeuerwehr Oberlahr auf dem Plan. Es ging mit elf Kids und drei Betreuern zur Polizeiinspektion nach Straßenhaus. An der Dienststelle angekommen, nahm der Polizeibeamte Florian Hampel die Jugendlichen in Empfang und führte die Gruppe durch die Wache. Hier erfuhren die jungen Besucher viele Details über die Polizeiarbeit und die vielfältigen Aufgaben, die die Polizeibeamten im Alltag erwarten.

Unter anderem durften die Mädels und Jungs auch die Ausrüstung der Polizei, wie zum Beispiel eine Schutzweste begutachten und selbst einmal testweise am Körper tragen. Sie erfuhren auch wichtige Angaben wie etwa über die Größe des Einsatzgebietes. So deckt die Polizeiinspektion Straßenhaus auch den Ausrückebereich der Feuerwehr Oberlahr ab und ist in ihrem primären Einsatzgebiet unter anderem für den südlichen Teil der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld zuständig. Die Jugendfeuerwehr Oberlahr bedankte sich besonders bei Hampel für den informativen Vormittag und die interessanten Einblicke in die Polizeiarbeit.