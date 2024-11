Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

KETTENHAUSEN – Öffentliche Bekanntmachung der Ortsgemeinde Kettenhausen zur Sitzung des Ortsgemeinderates

Am Montag, 18. November 2024, ab 19:00 Uhr, findet in W(a)ellers Laden, in der Hauptstraße 17, eine Sitzung des Ortsgemeinderates statt.

Tagesordnung: Öffentliche Sitzung: 1. 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Ortsgemeinde Kettenhausen; 2. Festlegung des Bekanntmachungsorgans für öffentliche Bekanntmachungen; 3. Richtlinien zu Ehrengaben; 4. Verbesserungen am Spielplatz; 5. Wegebau „Zum Wiesenthal“ Ausweisung möglicher Ausgleichsflächen; 6. Informationen des Ortsbürgermeisters; 7. Verschiedenes; 8. Einwohnerfragestunde.

Nichtöffentliche Sitzung: 9. Verschiedenes. Klaus Schmidt, Ortsbürgermeister