SASSENROTH – Mineralientag im Bergbaumuseum am 17. November – Mineralien, Schmuck und mehr…

Wenn die Tage kürzer und dunkler werden, leuchten im Bergbaumuseum des Kreises Altenkirchen in Herdorf-Sassenroth einige Lampen mehr auf. In ihrem Licht erstrahlt die Zauberwelt der Mineralien und begeistert mit ihrem Reichtum an Formen und Farben. Am Sonntag, 17. November 2024, von 10:00 bis 16:00 Uhr werden im gesamten Ausstellungsbereich namhafte Händler und Sammler an ihren Ständen Mineralien, Fossilien und Schmuck präsentieren und zum Kauf anbieten. Sicherlich findet sich hier auch die eine oder andere Kleinigkeit für Weihnachten. Darüber hinaus wird auch eine Mineralienbestimmung angeboten. Wer also seine eigenen Schätze mitbringt, kann sie im Bergbaumuseum von ausgewiesenen Fachleuten kostenlos begutachten lassen. Hierbei ergibt sich sicherlich bei einer Tasse Kaffee auch der eine oder andere Erfahrungsaustausch zwischen Laien und Fachleuten.

Natürlich finden spezielle Angebote für Kinder statt und bei einem Gewinnspiel können Preise gewonnen werden. Junge Forscher können auch eigene Steine mitbringen und unter 3D-Mikroskopen und großen Leuchtlupen betrachten. Im Obergeschoss des Bergbaumuseums wird die Sonderausstellung „Grube Eupel – Mineralien und mehr“ gezeigt, da die Grube vor 60 Jahren stillgelegt wurde.

Museumsleiter i.R. Achim Heinz ist vom Angebot begeistert: „Schon der Mineralientag im letzten Jahr war ein voller Erfolg und hat vielen Leuten Freude bereitet. In der themenreichen Siegerländer Bergbaugeschichte ist die Welt der Mineralien das Salz in der Suppe. Man ist immer wieder erstaunt, welche zauberhaften Stufen gerade hier bei uns unter Tage gefunden wurden.“