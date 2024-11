Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

SEELBACH – Seelbach ist ein „Gepflegtes Dorf“

Wie schon im Frühjahr beim Dorfsäuberungstag „Saubere Landschaft“, trafen sich am Anfang November 2024 zum 2. Aktionstag in diesem Jahr viele fleißige Helfer, um aus Seelbach wieder ein „Gepflegtes Dorf“ zu machen. Diesmal waren es 45 tüchtige große und kleine Unterstützer, die tatkräftig zu Werke gingen. Eine stolze Teilnehmerzahl!

Ortsbürgermeisterin Anke Klein begrüßte die engagierten Freiwilligen auf dem Bahnhofsplatz und teilte sie nach den vorhandenen Fahrzeugen und Einsatzgeräten in mehrere Gruppen ein, um die vielfältigen Aufgaben im Dorf zu bewältigen.

Auf dem Programm standen die Reinigung von Wegen und Buswartehäuschen, Gehölzpflege am Breibach in Bettgenhausen, um Überschwemmungen vorzubeugen, und an der Kreuzung Bahnhofstraße/Bergstraße in Seelbach, um eine bessere Sichtbarkeit in der gefährlichen Kurve zu gewährleisten. Das Team der Kinder machte sich gut erkennbar mit den neuen, von der LVM gesponserten Warnwesten und in Begleitung von zwei Erwachsenen, zum Müllsammeln rund ums Dorf auf; eine andere Gruppe brachte die nach dem Hochwasser-Starkregen-Vorsorgekonzept erforderliche Beschilderung in der Berg- und Schulstraße an, die auf Bodenwellen und eine scharfe Kurve hinweist.

Der Jagdpächter entfernte mit seinen Helfern die restlichen Zäune der Flurbereinigungsanpflanzungen auf den Pflegeflächen. Auch eine unangenehme Aufgabe war zu bewältigen: Die Untersuchung widerrechtlicher Müllentsorgung an der Bushaltestelle in Bettgenhausen. Seit etwa sieben Wochen entsorgt jemand im Mülleimer regelmäßig seinen Hausmüll. Windeln, Plastik, Essensreste, Partyzubehör und einiges mehr wurde gefunden. Wer Beobachtungen gemacht hat, möge er sich bitte bei Ortsbürgermeisterin Klein melden.

Nach getaner Arbeit folgte der gesellige Teil. Das traditionelle Gruppenfoto wurde aufgenommen und anschließend ging es zum gemeinsamen Essen in die Henry-Hütte: Gulasch- und vegetarische Champignon-Lauch-Suppe mit Brötchen kamen pünktlich auf den Tisch. Für die Getränke sorgte der Jagdpächter, die Westerwald-Brauerei bedankte sich mit zwei Kasten Bier für den Aktionstag und der Abfallwirtschaftsbetrieb Altenkirchen stellte der Ortsgemeinde einen Müllcontainer kostenlos zur Verfügung.

„Es ist sehr erfreulich und lobenswert, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich an den Aktionen für die Dorfgemeinschaft beteiligen“, sagte die Ortsbürgermeisterin im Namen des Gemeinderates und bedankte sich herzlich bei allen, die so fleißig bei den vielen Arbeiten mithelfen. Bilder vom Aktionstag „Gepflegtes Dorf“ sind in den Bildergalerien unter https://www.seelbach-wied.de/aktionstag/ auf der Internetseite der Ortsgemeinde zu sehen. Ortsbürgermeisterin Anke Klein und der Gemeinderat