Veröffentlicht am 18. November 2024 von wwa

EICHELHARDT – Dörferübergreifenden Seniorenfeier in Eichelhardt

Herzliche Einladung zur dörferübergreifenden Seniorenfeier (Ü65 und Partner/in) am Samstag, 30. November 2024, von 15:00 bis 18:00 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus am (ehemaligen) Sportplatz, Siegener Straße in Eichelhardt. Zufahrt über die Dr.-Heinrich-Stein-Str. an der B 256. Bitte Parkplatz der Fa. Schumacher benutzen und nur im Ausnahmefall (Gehbehinderung) bis vor das DGMH in die Baustelle fahren!

Mit Doris Enders (ehemals Stadtführerin in Altenkirchen) begibt man sich auf eine Zeitreise ins letzte Jahrhundert. Sie wird in Ausschnitten den Film „Brot und Steine – Geschichten aus dem Westerwald“ zeigen. Themen der Filmausschnitte sind das Brot backen im Backhaus, die Wassermühle in Helmeroth, die Feldarbeit, Arbeiten im Hauberg, Schweine schlachten, bis hin zum Erzbergbau und Basalt-Abbruch.