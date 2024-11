Veröffentlicht am 15. November 2024 von wwa

BURGLAHR – Neue Idee für die Erhaltung des Ehrenmals in Burglahr

Die kleine Ortsgemeinde Burglahr hat ein relativ großes Ehrenmal für die Gefallenen der beiden Weltkriege zu unterhalten, dass inzwischen in die Jahre gekommen ist. Putz und Steine fallen herab. Deshalb müssen die Fugen der Bruchsteinmauern neu vermörtelt werden und teilweise fehlende Bruchsteine ersetzt werden, denn als Mahnmal für Frieden und Toleranz der Völker in aller Welt soll es weiterhin weithin sichtbar auf dem kleinen Umlaufberg der Wied stehen bleiben. Mit dem Crowdfunding-Projekt „Viele schaffen mehr“ der Westerwaldbank soll ein Großteil der Mittel dafür bereitgestellt werden. In den kommenden Novembertagen soll eine Haustürsammlung in Burglahr seitens der Ortsgemeinde durchgeführt werden. Ab einer Spende von 5 € gibt die Westerwaldbank pro Spende 10 € dazu. Des Weiteren beteiligt sich der Zweckverband Kirchspiel Oberlahr-Burglahr an der Restaurierung. Wer das Projekt außerdem unterstützen möchte, findet es in den nächsten Wochen unter www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/restaurierung-ehrenmal. Foto: Archiv BK – wwa