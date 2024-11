Veröffentlicht am 15. November 2024 von wwa

BUSENHAUSEN Kita in Busenhausen erhält Gütesiegel Buchkita für hervorragende Leseförderung

Lesebegeisterung von klein auf: Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Deutsche Bibliotheksverband haben die Kita „Haus der kleinen Freunde“ in Busenhausen mit dem Gütesiegel Buchkita für ihr Engagement in der frühkindlichen Leseförderung ausgezeichnet.

Das Gütesiegel Buchkita honoriert Betreuungseinrichtungen, in denen frühe kindliche Erfahrungen rund ums Erzählen, Reimen und Lesen ein Schwerpunkt des pädagogischen Konzepts sind. Buchkitas legen Wert auf regelmäßiges Vorlesen, einen vielseitigen Umgang mit Büchern, eine altersgerechte Medienbildung und bringen Kinder mit Leseorten wie Buchhandlungen oder Bibliotheken in Kontakt. Insgesamt erhalten 61 Kitas in ganz Deutschland die Auszeichnung für ihren besonderen Einsatz, Kinder früh für Geschichten und Sprache zu begeistern; davon insgesamt drei aus Rheinland-Pfalz. 202 Einrichtungen hatten sich bundesweit für das Gütesiegel beworben.

Dass eine solche Auszeichnung Grund zum Feiern ist, fanden auch die Kinder der Kita Busenhausen. Alle Kinder trafen sich in der Turnhalle. Auch André Wollny, Fachgebietsleiter Kindertagesstätten der Verbandsgemeinde, nahm an den Feierlichkeiten teil und überbrachte die Glückwünsche seitens des Trägers. Der dafür zusammengekommene Kita-Chor sang das Lied „Buchstaben buntes Buch“ und es wurde ein Theaterstück aufgeführt: Die Lesemaus findet auf dem staubigen Dachboden ein Märchenbuch und nimmt die Kinder mit in die Märchenwelt, in der sie auf das Rotkäppchen, den bösen Wolf und die Großmutter treffen…

Schirmherr des Gütesiegels Buchkita ist der Kinderbuchautor und Illustrator Paul Maar. Förderer sind die Verlagsgruppe BELTZ, der Carlsen Verlag, die Irmgard-Clausen-Stiftung, Der Verlag

FISCHER-Sauerländer, der Loewe Verlag, der Magellan Verlag, die Buchhandlung Eulenspiegel (Hochheim am Main), der Moritz Verlag, die Verlagsgruppe Oetinger, die Taunus Sparkasse und

Thienemann-Esslinger. Initiator ist die Interessengruppe Leseförderung des Börsenvereins. Weitere Informationen sind auf der Website www.guetesiegel-buchkita.de abrufbar.