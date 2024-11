Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

BUSENHAUSEN – Seniorenfahrt der Ortsgemeinde Busenhausen

Am Sonntag versammelten sich 25 Senioren aus der Ortsgemeinde Busenhausen, begleitet von vier Gemeinderatsmitgliedern, zur diesjährigen Seniorenfahrt. Die Fahrt führte die Gruppe zunächst zum historischen Schloss Friedewald, wo sie herzlich empfangen wurden. Im Rittersaal, dem Herzen des Schlosses, begann der Nachmittag mit einer gemütlichen Kaffeetafel, bei der die Senioren die Gelegenheit hatten, sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. Die besondere Atmosphäre und die liebevolle Bewirtung sorgten schnell für eine entspannte Stimmung.

Anschließend führte Frau Sausmikat die Gruppe durch das Schloss und ermöglichte einen Einblick in die Geschichte des Gebäudes und seiner früheren Bewohner. Die Teilnehmenden hörten gespannt zu, und so manche Anekdote und historische Besonderheit sorgten für Erstaunen und schmunzelnde Gesichter.

Danach machte die Gruppe einen weiteren Halt am Barbaraturm in Malberg. Für die Abenteuerlustigen unter den Teilnehmern bot sich die Möglichkeit, den Turm zu besteigen und den beeindruckenden Panoramablick über die hügelige Landschaft des Westerwaldes zu genießen.

Der gelungene Tag endete schließlich im „Westerwälder Hof“ in Helmenzen mit einem gemeinsamen Abendessen. Die abwechslungsreichen Eindrücke und die guten Gespräche ließen den Nachmittag zu einem besonderen Erlebnis werden, das noch lange in Erinnerung bleiben wird. „Ein wunderschöner Nachmittag,“ so das einhellige Fazit der Teilnehmenden, die sich bei den Organisatoren herzlich für den rundum gelungenen Ausflug bedankten. Mit einem Lächeln und vielen schönen Erinnerungen kehrten die Senioren*innen am Abend nach Busenhausen zurück.