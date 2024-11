Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

ASBACH – MS-Patientenforum in der DRK-Kamillus-Klinik in Asbach

Am Samstag, 16. November 2024, in der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr findet in der Terrassenhalle der DRK-Kamillus-Klinik das diesjährige Patientenforum der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft Landesverband Rheinland-Pfalz e.V. statt. Hierzu sind alle Interessenten recht herzlich eingeladen. Dr. Dieter Pöhlau, Chefarzt Neurologie der Klinik, spricht zum Thema „Neues zu Forschung und Behandlung der Multiplen Sklerose“. Heute ist die „Krankheit mit den 1.000 Gesichtern“ durch Forschung und Therapie besser beherrschbar geworden. Weil sich die Erkrankung sehr unterschiedlich zeigen kann, ist eine exakt auf die Bedürfnisse der betroffenen Person zugeschnittene Therapie erforderlich. Welche aktuellen Fortschritte gibt es hier? Wie wird die Krankheit am besten behandelt? Und wie sieht die Zukunft der MS-Behandlung aus? Freuen Sie sich auf einen spannenden und informativen Vortrag. Im Anschluss bietet sich die Möglichkeit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Der zweite Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema „Selbstfürsorge – Sei auch gut zu Dir selbst“. Ein Leben mit Multipler Sklerose stellt Betroffene vor so manche Herausforderung. Während die Krankheit mit Beruf, Familie, Umfeld oder den persönlichen Ansprüchen in Einklang gebracht werden möchte, wird das eigene Wohlbefinden oftmals aus den Augen verloren. Und auch körperliche Einschränkungen machen es nicht gerade leichter, gut für sich selbst zu sorgen. Der Vortrag gibt Impulse, wie sich Überforderung durch Achtsamkeit erkennen lässt, was Selbstverantwortung mit Selbstfürsorge zu tun hat, wie wir gut für uns selbst sorgen und Kraftquellen im Alltag etablieren können.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie beim DMSG LV Rheinland-Pfalz e.V., Tel. 06131/604704; unter dmsg-rlp.de oder bei der DMSG-Beratungsstelle Westerwald, Tel. 02626/1272.