Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Treffen ehemalige Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld

Vor der Fusion der beiden Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld war es gute Tradition, dass sich die Ortsbürgermeister der Verbandsgemeinde Altenkirchen jährlich zu einem geselligen Beisammensein trafen. In der Verbandsgemeinde Flammersfeld waren solche Treffen nicht üblich. Durch Corona und der Fusion wurden diese regelmäßigen Treffen leider unterbrochen.

Die ehemaligen Ortsbürgermeister Friedhelm Bay (Reiferscheid), Erhard Schneider (Obererbach) und Wolfgang Schmidt (Rettersen) organisierten nunmehr ein Beisammensein der ehemaligen Bürgermeister auf Ebene der fusionierten Verbandsgemeinde.

25 Ehemalige waren der Einladung ins Hotel Westerwald-Treff in Oberlahr gefolgt, leider war keine ehemalige Ortsbürgermeisterin dabei. Das erste Treffen wurde genutzt zum gegenseitigen Kennenlernen. Danach ging es in geselliger Runde um allgemein interessierende Themen. Bürgermeister Fred Jüngerich stattete den Ehemaligen einen Besuch ab und fand es toll, dass diese Treffen wieder ins Leben gerufen wurden. Er ermutigte die Teilnehmerrunde, auch in Zukunft diese Treffen durchzuführen.

Die Teilnehmer beschlossen, sich in 2025 in der Hachenburger Brauerei erneut zu treffen, dann sollen auch die Partner dabei sein. Ein großer Wunsch wäre es, wenn dann auch ehemalige Ortsbürgermeisterinnen der Einladung positiv gegenüber stünden. Nach einem gemeinsamen Abendessen wurde den Organisatoren großes Lob ausgesprochen, und alle freuen sich auf das Treffen in 2025.