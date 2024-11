Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Projekt WaMo der Neue Arbeit e.V. – Naturerlebnisse für Grundschulkinder

Neue Arbeit e.V. bietet seit 35 Jahren Chancen für Menschen in der Region. Mit dem Projekt WaMo (Waldmobil) bietet der Verein Grundschulkindern die Möglichkeit, wöchentlich einen Nachmittag in der Natur zu verbringen und gemeinsam mit Naturpädagogen die Natur zu erleben. „Wir wollen den Kindern ermöglichen, bei jedem Wetter draußen zu sein, neue Dinge zu entdecken und in der Gruppe wertvolle Zeit zu verbringen,“ erläutert Stefanie Schneider, Geschäftsführerin des Vereins Neue Arbeit e.V. Seit seiner Entstehung im Jahr 2021 im Rahmen des EU-Förderprogramms React EU – Aufholen nach Corona konnte das Projekt durch die Deutsche Fernsehlotterie fortgeführt werden, die eine 80%-Förderung für drei weitere Jahre ermöglicht hat. Die Projekte reichen von Matschgesichtern, Natur-Mandalas, Wald-Sofas, Asthütten und vielem mehr. Neben den wöchentlich stattfindenden Tagen werden auch Ferien-Spaßaktionen durchgeführt. Hierbei gibt es Aktionen wie z.B. Tag am Bach, Rallye durch den Wildpark Bad-Marienberg oder ein Tag auf dem Bio-Bauernhof in Hattert.