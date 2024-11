Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

HELMENZEN – Happy birthday – 44 Jahre OMUS-Karneval in Helmenzen

„44 Jahre Karneval – Wir haben mehr Kostüme als der Kleiderschrank erlaubt.“ Mit diesem Motto möchte der OMUS-Club Helmenzen in dieser Session die Lachmuskeln der Karnevalisten aus Nah und Fern strapazieren. Mit einem kurzweiligen Bühnenprogramm möchten wir nicht nur das Herz zum Lachen bringen. Seid dabei wenn der Vorhang fällt und wir mit Euch die „Jecke Geburtstagsparty“ starten. Wenn Ihr das Ergebnis vieler Proben und Vorbereitungen nicht verpassen möchtet sichert Euch die Karten. Denn eins sei garantiert, die Lachmuskeln werden strapaziert. Lasst zu Haus die Sorgen, bringt mit viel Frohsinn, Heiterkeit und Partylaune und feiert mit bei unseren beiden Sitzungen am 21. und 28. Februar 2025 im „Westerwälder Hof“ in Helmenzen. Der Vorhang fällt um 19:11 Uhr. Unser Vorverkaufstermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Wir freuen uns auf viele Närrinnen und Narren und Grüßen mit einem dreifachen. Helmenzen – zack-zack! Gaby Räder