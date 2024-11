Veröffentlicht am 15. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – DRK Senioren Besuch des Simon-Juda-Marktes

Der traditionell in Altenkirchen stattfindende Simon-Juda-Markt war auch in diesem Jahr wieder Ziel für einige Bewohnerinnen des DRK Seniorenzentrums Altenkirchen in Begleitung der Damen des Sozialdienstes. Traditionell ist nicht nur der Markt, sondern es ist ebenso Tradition für die Bewohner der Region, sich dort aus unterschiedlichsten Anlässen einzufinden. Die Senioreninnen aus dem DRK SZ, die überwiegend auch aus der Region stammen, sind es gewohnt, sich dort mit Familie, Freunden und Bekannten zu treffen. Dies darf sich durch einen Einzug ins DRK Seniorenzentrum natürlich nicht ändern.

Nach dem Frühstück ging es los. Das Treiben auf dem Markt wurde bewundert und genossen. Viele Verkaufsstände präsentierten ihre Ware, doch so wie früher ist es nicht mehr, sagten sie untereinander. Viele Stände mit Kleidung, die alle gleich aussahen, wurden angeboten. Es herrschte ein buntes Markttreiben und über allem lag ein Duft von gegrillter Wurst und gebrannten Mandeln. Das ein oder andere wurde gekauft, sowie z. B. gewohnte Leckereien, wie Magenbrot und Anisbonbons. Man traf auf den einen oder den anderen und ein Schwätzchen wurde gehalten. Das machte so richtig Spaß und eine Bewohnerin verstand sich recht gut aufs Handeln und konnte so für jeden einen guten Preis ausmachen.

Zum Ausruhen ging es noch in eine Eisdiele, wo es bei einem Kaffee oder auch Eis so manches über die Stadt Altenkirchen von früher zu erzählen gab. Ein wunderschöner Ausflug in die Stadt, sagten die Seniorinnen und freuten sich schon aufs nächste Mal, wieder auf dem traditionellen Simon-Juda-Markt in der Stadt.