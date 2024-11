Veröffentlicht am 17. November 2024 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sparkasse Westerwald-Sieg spendet an Caritas Rhein-Sieg in Altenkirchen

Die Sparkasse Westerwald-Sieg feierte dieses Jahr das 100-jährige Jubiläum des Weltspartags, der seit 1924 jährlich am 30. Oktober begangen wird. An diesem Tag zeigte sich die Sparkasse wieder einmal großzügig und überreichte eine Spende in Höhe 1.500 Euro an die Caritas Rhein-Sieg.

Michael Bug, Vorstandmitglied der Sparkasse Westerwald-Sieg überreichte die Spende in Altenkirchen an Dörte Staudt, Stabsstelle Information und Kommunikation an den in Altenkirchen tätigen Caritasverband Rhein-Sieg.