Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

ALMERSBACH – Volkstrauertag – Gedenkfeier am Ehrenmal

Am Sonntag, 17. November 2024 (Volkstrauertag) findet im Anschluss an den Gottesdienst um 11:00 Uhr in der Kirche in Almersbach am Ehrenmal auf dem Friedhof in Almersbach (Beginn 11:45 Uhr) eine Gedenkfeier zu Ehren der Opfer von Kriegen und Gewalt statt. Die Andacht hält Pfarrer Joachim Triebel-Kulpe. Die Ortsgemeinden Almersbach, Fluterschen und Stürzelbach legen zu diesem Anlass einen Kranz nieder.

Die Mitbürgerinnen und Mitbürger der drei Ortsgemeinden und darüber hinaus natürlich alle anderen, denen die Gedenkfeier ein Anliegen ist, sind zur Teilnahme herzlich eingeladen. Da die Ortsgemeinden zu der Gedenkfeier einladen, begrüßen sie die möglichst vollständige Teilnahme der Mitglieder der Ortsgemeinderäte im Besonderen. Klaus Quast, Ortsbürgermeister Almersbach – Knut Lauterbach, Ortsbürgermeister Fluterschen – Hans-Gerd Altgeld, Ortsbürgermeister Stürzelbach