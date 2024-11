Veröffentlicht am 16. November 2024 von wwa

HACHENBURG – Der Räuber Hotzenplotz in der Stadthalle Hachenburg

Am Sonntag, 24.November, um 15 Uhr zeigt das Theater Kuckucksheim das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ nach Otfried Preußler für Kinder ab 4 Jahren in der Stadthalle Hachenburg.

Der Räuber Hotzenplotz hat Großmutters Kaffeemühle gestohlen! Kasperl und Seppel wissen, was zu tun ist. Sie müssen ihn fangen. Aber das ist gar nicht so einfach. Denn als die beiden ihm eine Falle stellen, geraten sie selbst in die Fänge vom Räuber Hotzenplotz und vom bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Charakteristisch für die Stücke des Theaters ist die Verbindung von Schauspiel, Puppenspiel, Musik und Gesang.

Im Anschluss haben die kleinen Gäste unter der Anleitung der Kulturpädagogin Carmen Vetere die Möglichkeit, sich bastelnd näher mit dem Stück zu beschäftigen. Auch für kleine Leckereien ist gesorgt. Das Stück bildet den Abschuss des Figurentheaterfestivals der Hachenburger KulturZeit, das vom 16. bis 24. November stattfindet. Dank der Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration sowie der Westerwald Bank können die Eintrittskarten zu niedrigen Preisen angeboten werden. Auch 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.

Karten kosten für Kinder, ermäßigt und Low Budget 8 Euro und für Erwachsene 10 Euro (im Vorverkauf plus Gebühren). Sie sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. Darüber hinaus werden Familientickets für 30 Euro angeboten.