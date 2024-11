Veröffentlicht am 14. November 2024 von wwa

WALLMENROTH – Männerchöre zogen viele Besucher an: Benefizkonzert zum Jubiläum von Chorleiter Matthias Merzhäuser in Wallmenroth – Chöre, Solisten und Instrumentalisten begeisterten

Am Samstag, den 9. November 2024 fand in der katholischen Don-Bosco-Kirche in Wallmenroth ein besonderes Benefizkonzert zum 40jährigen Chorleiter-Jubiläum von Matthias Merzhäuser statt. Die Eröffnung des Konzertes in dem fast vollbesetzten Gotteshaus mit hervorragender Akustik übernahm der gastgebende MGV „Liederkranz“ Wallmenroth mit dem Eröffnungsruf „Cum canto“ von Hans Lingerhand, dem „Kyrie“ aus der Missa de Profundis von Chorleiter Matthias Merzhäuser.

Teamsprecher Jens Rolland begrüßte die Konzertbesucher und Teammitglied Hubert Hof die geladenen Gäste. Mit dem „De Profundis“, eine Komposition zwischen Gregorianik und Pop-Effekten von Piotr Jańczak beendete der MGV Wallmenroth den ersten Block. Es folgten drei hervorragend intonierte Abendlieder des MGV „Eintracht“ Steinebach unter der Leitung von Torsten Stendenbach. Mit einer freien Improvisation am Piano begeisterte Anja Braun aus Siegen das Publikum und konnte sich prompt in die Herzen vieler neuer Fans spielen.

Im weiteren Verlauf des Konzertes bewies sie auch ihr ganz besonderes Talent an den Tasten bei der Begleitung einiger Lieder der Chöre aus Niederfischbach und Wallmenroth. Der Männergesangverein aus Niederfischbach war der dritte Chor im Bunde, ebenfalls unter der Leitung von Merzhäuser, zeigte dieser Chor auch sein Können mit anspruchsvollen Vorträgen wie der „Landerkennung“ von Edvard Grieg mit Siggi Reifenrath als überzeugendem Solisten. Torsten Stendenbach erweiterte das Klangspektrum durch einfühlsames Orgelspiel und erhielt großen Beifall für seine Version des „Präludium in C“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Es folgte nochmal der Männerchor aus Steinebach mit Titeln wie „Down by the riverside“, einen flotten Spiritual im Arrangement von Hans Weis oder kontrastreich mit Mendelssohns „Hebe Deine Augen auf“.

Solisten des Chores waren Tobias Bröhl und Hermann Neuroth. Der MGV Wallmenroth brachte internationale Chormusik mit seinen bewährten Chor-Solisten Jürgen Christian, Philipp Schäfer und Jens Rolland in drei verschiedenen Sprachen zum Vortrag. Mit Spannung erwartet wurde die Uraufführung des „Cantate Domino“, einer Komposition von Matthias Merzhäuser, die er seinem Männerchor für 4 Jahrzehnte vertrauensvoller Zusammenarbeit gewidmet hatte. Die Chorgemeinschaft der Männerchöre aus Niederfischbach und Wallmenroth, Pianistin Anja Braun und die Chor-Solisten Jürgen Christian, Philipp Schäfer, Frank Imhäuser und Jens Rolland sowie Sprecher Stephan Schmidt brachten das Werk unter großem Beifall des Publikums zum Klingen.

Gesteigert wurde dies nur noch vom großen Finale mit allen Männerchören bei Franz Biebls Jahrhundert-Komposition „Ave Maria“ für siebenstimmigen Männerchor und Solisten. Nach „Stehenden Ovationen“ des begeisterten Publikums konnte noch der beruhigende „Abendfrieden“ von Rudolf Desch (Matthias Merzhäusers Professor beim Chorleiter-Studium in Mainz) unter dem Dirigat von Torsten Stendenbach als Zugabe erklingen, ehe sich Mitwirkende und Publikum in der Unterkirche zur Nachfeier versammelten. Der Erlös der Eintrittskarten ist für den Verein „Pro-Fil Hilfe für Kinder in Not“, den Matthias Merzhäuser selbst gegründet hat und welchen die Sänger aus Wallmenroth immer wieder gerne unterstützen, da die Hilfe auch dort ankommt, wo sie benötigt wird, was ihr Chorleiter Merzhäuser immer wieder nach seinen Reisen berichten kann.

Im Laufe des Konzertes mit den vielen musikalischen Highlights wurden auch Ehrungen durchgeführt. So konnten zwei Wallmenrother Sänger Jürgen Christian und Werner Schneider für 60 Jahre aktives Singen geehrt werden. Christiane Greb vom Kreis-Chorverband Altenkirchen bewunderte bei ihrer Gratulation vor allem, dass beide noch aktive Leistungsträger und Solisten im Männerchor Wallmenroth sind, der im kommenden Jahr sein 150-jähriges Jubiläum feiern wird. Raimund Schäfer, Vorsitzender der Region 1 im Chorverband Rheinland-Pfalz war extra angereist, um die Ehrung für 40 Jahre Chorleitertätigkeit von Matthias Merzhäuser vorzunehmen. In seiner Laudatio stellte er eindrucksvoll die vielen Facetten von Merzhäusers Arbeit dar, die vor allem durch seine Lebensweisheit „Stillstand ist Rückschritt“ geprägt ist. Die Zuhörer verblüffte die Vielseitigkeit seiner Wirkungsgebiete im überwiegend ehrenamtlichen Bereich. Der Wallmenrother Chor überreichte Merzhäuser noch als besonderes Geschenk ein Trikot mit Beflockung „40 Merzi“ des 1. FC Kaiserslautern (bei dem Merzhäuser Träger der Silbernen Ehrennadel ist).