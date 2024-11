Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

HERDORF – Diebstahl eines E-Bike in Herdorf

Montag, den 11. November 2024, stellte ein Mann sein hellgrünes Focus E-Bike gegen 17:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Herdorf ab und schloss es mit einem massiven Metallfaltschloss an den Fahrradständer an. Als er gegen 23:30 Uhr zu dem Abstellplatz zurückkehrte, musste er feststellen, dass nur noch das aufgeschnittene Metallschloss auf dem Boden lag und das Fahrrad verschwunden war. Die Polizei Betzdorf bittet um Zeugenhinweise unter der Tel.: 02741-9260. Quelle: Polizei