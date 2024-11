Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

BAD MARIENBERG – Frontalzusammenstoß zweier PKW auf der L 295

Am 11. November 2024 befuhren die beiden 19-jährigen Fahrzeugführer gegen 20:00 Uhr mit ihren PKW die L 295 zwischen Bad Marienberg und dem Stadtteil Eichenstruth in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der in Richtung Bad Marienberg fahrende PKW-Führer kam nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zunächst nach rechts auf die Bankette, geriet ins Schleudern und prallte auf der Gegenfahrbahn nahezu frontal in den entgegenkommenden PKW. Beide PKW wurden total beschädigt. Es entstand Sachschaden von 25.000 Euro. Die beiden alleine in den PKW befindlichen Fahrzeugführer wurden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und verschiedenen Krankenhäusern zugeführt. Die L 295 blieb für den Zeitraum der Unfall-Aufnahme und anschließenden Reinigungsmaßnahmen gesperrt. Quelle: Polizei