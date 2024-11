Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

NEUWIED-GLADBACH – Gladbacher Igel packen kräftig an – Große Sanierungsaktion an der Kirchberghütte

Während sich die Igel in der Natur auf den bevorstehenden Winter und damit auch auf ihren Winterschlaf vorbereiten, ist bei den Gladbacher „Igeln“ noch überhaupt keine Spur von Müdigkeit zu erkennen: Die 13-köpfige Gruppe der Pfadfinderschaft St. Georg vom Stamm in Gladbach hat den Wald rund um die Kirchberghütte während der Herbstferien in eine große Outdoor-Werkstatt verwandelt. Bis tief in die Abendstunden waren die Jugendlichen mit ihrem Gruppenleiter Jan Nalbach tüchtig am Hämmern, Zimmern und Schleifen. Ihr Ziel: Die Kirchberghütte in nur einer Woche in ein echtes Schmuckstück zu verwandeln. Dafür wurde nicht nur die Fassade mit einem neuen Anstrich versehen, es wurde auch ein Fenster eingepasst und verschiedene Holz- und Reparaturarbeiten durchgeführt. Zudem waren die Igel auch in der direkten Umgebung der Hütte tätig, wo sie etwa die Zugangssituation zur Schutz- und Grillhütte verbesserten. Der ehrenamtliche Arbeitseinsatz der Igel wurde in Zusammenarbeit und mit Unterstützung vom Stadtbauamt, Stadtmarketing, Forstamt Dierdorf sowie der Ettringer Gartenbaufirma Schüller realisiert. Für den tatkräftigen, handwerklichen Einsatz der Gladbacher Pfadfinder, die nicht zum ersten Mal zum Wohle der Allgemeinheit in Neuwied angepackt haben, bedankt sich Marcus Theobald vom Stadtbauamt.

Foto: Hochkonzentriert bei der Arbeit: Die Igel-Gruppe der Gladbacher Pfadfinderschaft St. Georg hat die Kirchberghütte während der Herbstferien auf Vordermann gebracht.