HACHENBURG – Der dicke, fette Pfannkuchen in der Stadthalle Hachenburg

Am Sonntag, 17. November um 15 Uhr zeigt das Seifenblasen Figurentheater das Märchen „Der dicke, fette Pfannkuchen“ für Kinder ab 3 Jahren in der Stadthalle Hachenburg. Wer kennt sie nicht, die turbulente Geschichte von dem dicken Pfannkuchen, der einer alten, satten Tante aus der Pfanne hüpft und kantapper, kantapper in die Welt hinaus läuft. Er trifft auf ein mäkeliges Kaninchen, ein verfressenes Schwein und landet endlich bei hungrigen Kindern.

Aktuell wie nie zuvor.

Im Anschluss haben die kleinen Gäste unter der Anleitung der Kulturpädagogin Carmen Vetere die Möglichkeit, sich bastelnd näher mit dem Stück zu beschäftigen und die eine oder andere Erkenntnis zu gewinnen. Auch für kleine Snacks ist gesorgt.

Die Hachenburger KulturZeit zeigt das mit dem Kulturpreis der Stadt Melle ausgezeichnete Stück im Rahmen ihres Figurentheaterfestivals vom 16. bis 24. November. Dank der Unterstützung des Ministeriums für Familie, Frauen Kultur und Integration sowie der Westerwald Bank können die Eintrittskarten zu niedrigen Preisen angeboten werden. Auch 1-Euro Tickets sind auf Anfrage bei der KulturZeit möglich, Tel. 02662-958336.

Karten kosten für Kinder, ermäßigt und Low Budget 8 Euro und für Erwachsene 10 Euro (im Vorverkauf plus Gebühren). Sie sind erhältlich unter www.hachenburger-kulturzeit.de, bei allen Vorverkaufsstellen der Hachenburger KulturZeit und ticket-regional.de. Darüber hinaus werden Familientickets für 30 Euro angeboten.