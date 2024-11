Veröffentlicht am 13. November 2024 von wwa

STADT NEUWIED – Neuer Beirat für Migration und Integration ist gewählt

Am Sonntag hat in Neuwied die Wahl zum städtischen Beirat für Migration und Integration stattgefunden. Die Sitzung des Wahlausschusses findet am kommenden Donnerstag, 14. November, um 14 Uhr im Verwaltungsgebäude an der Engerser Landstraße 17 (3. Obergeschoss) stat. Nach dem vorläufigen Endergebnis sind acht Frauen und acht Männer gewählt. Hier das Ergebnis:

Eyad Asfour (339 Stimmen), Olga Deinega (313), Willi Luttenberger 286), Iryna Zhadan (276), Bernd Dillenberger (229), Rojin Heddo (225), José Carrillo Castillo (221), Maan Al Abdullah (204), Samar Shodab (203), Yulia Vakhmenina (199), Khalil Doubal (190), Maryam Namazi (184), Kseniia Klarkson (181), Eid Al Eid (180), Hans Groschupf (171), Almaz Mohammad (157),

Potenzielle Nachrücker sind: Mazen Olabi (154), Viktor Brikmann (149), Noor Khan (143), Olga Krapivina (137), Olha Rozvadovska (136), Aradish Khalid (134), Razia Darsameen Sohal (132), Najlaa Tawil (132), Hamid Hesso (131), Hekmat Hasso (130), Saab Abid Khawaja (118), Hamid Khorsand (112), Asad Sohal (111), Athar Sohal (110), Omar Hannan (109), Edina Gerzic (94), Siegfried Kowallek (82), Woroud Nissan (81), Manzar Ismayilova (69), Thi Xuan Thanh Tran (69), Alim Derik (64), Naima Gourari (64), Hasnen Iqbal (56), Hüseyin Simsek (37), Jiwar Kouleen (36), Habib Meinaghi (32), Owen David Dunkerley (1).