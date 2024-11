Veröffentlicht am 12. November 2024 von wwa

A K T U E L L – KASTELLAUN – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 327 in Höhe Kastellaun

Gegen 10:54 Uhr ereignete sich am Dienstag ein Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen auf der B 327 in Höhe Kastellaun. Mindestens zwei PKW kollidierten frontal, wodurch eine Unfallbeteiligte noch an der Unfallstelle starb. Ein weiterer Unfallbeteiligter wurde per Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Die B 327 bleibt bis auf Weiteres für den Verkehr in diesem Bereich gesperrt; bitte weiträumig umfahren. Quelle: Polizei